Арбитр Семёнов — о Гогниеве: «За две жёлтые такой дисквалификации быть не может»

Бывший арбитр ФИФА Михаил Семёнов прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три игры.

Напомним, что по ходу матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6) 41-летний наставник получил две жёлтые карточки и был удалён со скамейки запасных.

По словам Семёнова, за два предупреждения человека можно дисквалифицировать лишь на одну игру, а не на три.

«Если вторая жёлтая, такой дисквалификации быть не может. Значит, он ещё что-то натворил. За две жёлтые даётся одна игра», — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».

Напомним, что Гогниев также вступил в перепалку с журналистом Сергеем Дурасовым в подтрибунном помещении.

Свой следующий матч «Химки» проведут завтра, 4 ноября, против «Оренбурга». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.