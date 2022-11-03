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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев отреагировал на дисквалификацию Гогниева

03 Ноября 2022 • 15:39 Комментировать
Химки
...
Оренбург
04.11 19:00

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Ранее сообщалось, что 41-летний специалист был дисквалифицирован на три игры за своё эмоциональное поведение в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

Журналист считает, что такое наказание может пойти Гогниеву на пользу.

«Может, человек всё поймёт. Посмотрим... Людям всегда нужно давать шанс. Если он человек разумный, тогда я думаю, всё будет нормально. А если он умелый человек, по известной терминологии, тогда ему уже ничего не поможет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч «Химки» проведут завтра, 4 ноября, против «Оренбурга». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев Дмитрий Губерниев
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