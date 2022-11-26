Гранат рассказал, при каком условии Бердыев добьётся успеха с «Сочи»

Бывший защитник «Рубина» и сборной России Владимир Гранат высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи». Ранее сообщалось, что 70-летний специалист уже был представлен игрокам своей новой команды.

По мнению Граната, Бердыев подойдёт не только «Сочи», но и любому другому клубу РПЛ.

«Думаю, он добьётся успехов с командой, если на зимних сборах все хорошо поработают и будет точечное усиление. Бердыев с многими ребятами из «Сочи» работал», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне прославленный специалист возглавлял иранский «Трактор». Ранее он также работал в «Ростове» и «Рубине», с которым дважды выигрывал чемпионат России.

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков.