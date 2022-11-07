Глушаков уверен, что «Химки» останутся в РПЛ

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о борьбе за выживание в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. В настоящий момент команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

«Ни в коем случае не могу назвать «Химки» главным претендентом на вылет из РПЛ. Конечно, спасёмся», - передает слова футболиста «Чемпионат».

В следующем поединке чемпионата России «Химки» на своем домашнем стадионе примут «Сочи». Матч состоится в воскресенье, 13 ноября.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 35-летний полузащитник провел 14 матчей, в которых отдал голевую передачу и получил две желтые карточки.