Мелкадзе оценил выступление «Сочи» в первой части сезона РПЛ

Форвард футбольного клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе подвёл итоги первой части сезона для своего коллектива.

«По первой части сезона оцениваю игры «Сочи» в целом неплохо. Если оценивать из 10, то оценка — 7», – заявил нападающий в интервью Sport24. По словам бывшего игрока «Спартака», у футболистов команды нет опасений из-за возможной потери формы во время многомесячной паузы, поскольку профессиональные спортсмены должны грамотно подходить к индивидуальным занятиям в отпуске.

Напомним, что «Сочи» после 17 туров Российской премьер-лиги занимает девятую строчку. Сам Мелкадзе в текущей кампании чемпионата забил пять голов в 14 матчах.

