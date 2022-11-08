Жоаозиньо ведёт переговоры с ближневосточными и турецкими клубами

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо может продолжить карьеру в одном из ближневосточных клубов или же в чемпионате Турции, сообщает Metaratings.

По информации источника, в настоящий момент стороны ведут переговоры. Окончательного решения 33-летний бразилец с российским паспортом пока не принял.

Жоаозиньо перешёл в «Сочи» летом 2020 года из московского «Динамо». Ранее он также выступал за «Краснодар». В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл 13 матчей, отметившись в них двумя забитыми мячами.

Действующий контракт футболиста с сочинским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Жоаозиньо 800 тысяч евро.