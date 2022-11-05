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Точилин может остаться в «Сочи», но главный претендент на пост наставника — Николич

05 Ноября 2022 • 19:09 Комментировать
Химки
...
Сочи
13.11 16:30

Руководство «Сочи» не собирается оставлять Александра Точилина на посту главного тренера команды. Ранее стало известно, что тренер команды Вадим Гаранин, выполняющий обязанности наставника команды, покинул клуб.

По сведениям «РБ Спорт», Точилин останется на своем посту только в том случае, если боссы «Сочи» не смогут найти ему замену. Отмечается, что главным претендентом на пост главного тренера является Марко Николич, работавший ранее в московском «Локомотиве».

При этом руководство южан все еще официально не объявляло об увольнении Гаранина, но некоторые игроки «Сочи» рассказали, что им представили Точилина в качестве рулевого команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи Марко Николич
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