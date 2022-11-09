Юсупов назвал Черчесова лучшим тренером в своей карьере

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о лучшем тренере в своей карьере.

По словам 33-летнего футболиста, лучше всего он себя чувствовал в московском «Динамо» при Станиславе Черчесове, который в данный момент возглавляет венгерский «Ференцварош».

«Лучшее для меня время в футболе и вообще в жизни, когда я себя чувствовал настоящим хорошим футболистом, было в 2015 году в «Динамо» при Черчесове. У нас в Лиге Европы было шесть побед, в матче с условным ПСВ по букмекерским котировкам мы всегда были фаворитами», — цитирует Юсупова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Юсупов также выступал за «Зенит», «Ростов» и «Химки». В нынешнем сезоне хавбек провёл за «Сочи» 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.