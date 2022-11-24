Агент Дркушича: «Ваня не будет переживать о назначении Бердыева»

Младен Ратковица, представитель защитника «Сочи» Вани Дркушича, высказался о работе клиента под руководством Курбана Бердыева.

«О назначении Бердыева в «Сочи» не слышал, честно говоря. Но Ваня не будет переживать по этому поводу, он профессионал и готов работать с тем тренером, который придет. Если клуб считает, что Бердыев оптимально подходит на эту позицию, так тому и быть», — заявил агент словенского футболиста, чьи слова приводит «РБ Спорт». Ратковица отметил, что у защитника нет претензий относительно назначения известного специалиста.

Напомним, что Курбан Бердыев близок к тому, чтобы возглавить клуб Российской премьер-лиги. Ранее туркменский тренер руководил «Рубином» и «Ростовом», выиграв с казанским коллективом два золота чемпионата в 2008 и 2009 году.