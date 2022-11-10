Агент: «В данный момент я не вижу возможности для Адеми вернуться в Россию»

Константинос Киликидис, агент нападающего «Химок» Кемаля Адеми, высказался о будущем своего клиента. Напомним, что в настоящий момент 26-летний швейцарец выступает за немецкий «Зандхаузен» на правах аренды.

По словам агента, пока Адеми не планирует возвращаться в Россию.

«Ситуация очень сложная, в данный момент я не вижу возможности для Кемаля вернуться в Россию. Мы должны посмотреть, как будут развиваться события и что произойдёт в ближайшие месяцы», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне форвард провёл в составе своей нынешней команды шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.