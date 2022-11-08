Жоаозиньо отреагировал на информацию о возможном уходе из «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на информацию о том, что он ведёт переговоры с ближневосточными и турецкими клубами. Ранее о возможном уходе 33-летнего футболиста сообщал Metaratings.

Жоаозиньо опроверг эту информацию, заявив, что пока не думал о своём будущем.

«Вообще ничего не знаю об этом, ничего не слышал. У меня контракт с «Сочи», я ни с кем не разговаривал. Насчёт продления контракта пока не думал. Вернусь к этому вопросу к концу сезона, как обычно», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Жоаозиньо провёл в составе сочинской команды 16 матчей, забив в них два гола и отдав одну результативную передачу.