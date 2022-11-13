«Сочи» победил в Подмосковье, оставив «Химки» Спартака Гогниева в зоне вылета

«Сочи» пожаловал в гости к «Химкам» в рамках 17-го тура чемпионата России.

В матче 17-го тура сошлись «Химки» и «Сочи» в прошлом туре проведшие чуть ли не исторические игры. Подмосковные футболисты впервые за три месяца победили, прервав чёрную серию, продолжавшуюся с увольнения Сергея Юрана. «Сочи» впервые в истории не сумел обыграть «Спартак» на своём поле (было 3 победы), ограничившись ничейным результатом. А в очной игре им предстояло решить, кто же уйдёт на РПЛ-каникулы в хорошем расположении духа.

Совсем мало зрителей на трибунах собрал матч «Химок» и «Сочи», без поддержки фанатов и под молчаливое созерцание встречу лучше начали гости с юга. Уже на четвёртой минует Артём Макарчук оказался на ударной позиции, откликнувшись на прострел Заики с противоположного каря. Открылся хорошо, бил с острого угла в касание, но не попал в створ. «Химки» ответили парой подходов, но ничего толкового не показали.

«Сочи» же опять взял инициативу в свои руки, заставив звенеть каркас ворот. Бурмистров пальнул из-за пределов штрафной площади, Лантратов отбил чуть в сторону, а с добивания мяч прилетел точно в перекладину. В следующем эпизоде Мелкадзе даже отличился, тоже сыграв на добивании после удара в каркас, но занёс мяч в ворота из офсайда. Такое давление «Сочи» не могло остаться безрезультатным, и на исходе получаса игрового времени гости всё-таки счёт открыли.

Технично сыграл Мелкадзе, получивший передачу от Жоаозиньо и далее прекрасно разобравшийся. Прокинул мяч между ног Волкову Георгий, а затем и чётко пробил в нижний угол – 0:1. Под занавес тайма Мелкадзе мог и дубль оформить, но воспротивился Лантратов. Георгий опять обыграл защитника (Казанцева) и пальнул в ближний угол, где уже готов бы засейвить голкипер «Химок».

Давление гостей продолжалось. На исходе часа игрового времени должен был прилетать второй гол, но опять за хозяев вступился каркас ворот. И опять в эпизоде поучаствовал активнейший Мелкадзе. Только теперь Георгий прострелил на Кравцова, который завершал атаку ударом в касание, но попал в штангу. Загубив огромное количество моментов, гости подустали и позволил хозяева воспрянуть в конце матча. Так Мирзов мог сравнять счёт в ходе сольного прохода. Резиуан ушёл от двух соперников, убежал правее центра и пробил в дальний угол. Чуть выше ворот ушёл мяч.

Но «Сочи» переворота не допустили, в завершении матча забив второй гол. Контратаку организовал отменный рывок Джорджевича оп левому краю, прострелил в итоге Лука на Сарвели, а тот пробил уже в пустой угол – 0:2. А перед финальным свистком ещё и Казанцев получил красную карточку за грубый фол на Жоаозиньо. Победа в прошлом туре сильно не улучшила положение «Химок». После поражения от «Сочи» команда Спартака Гогниева остаётся в зоне вылета и в таком сложном положении уходит на РПЛ каникулы.