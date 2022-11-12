​Глушаков не сыграет с «Сочи»

Полузащитник Денис Глушаков не поможет «Химкам» в домашнем матче против «Сочи», который пройдёт в воскресенье. Представители тренерского штаба подмосковного клуба приняли решение не включать Глушакова в заявку, о чём сообщает «Матч ТВ».

На прошлых выходных Глушаков не сыграл против «Оренбурга» из-за травмы. К матчу против «Сочи» опытный полузащитник готовился по индивидуальной программе.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в зимнее трансферное окно «Химки» планируют расстаться с Денисом Глушаковым, а также с рядом других футболистов.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.