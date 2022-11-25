Митрюшкин: «Химки» не вылетят в этом сезоне из РПЛ»

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин высказался о шансах его команды остаться в Российской Премьер-лиге по итогам сезона.

«Я уверен, что «Химки» не вылетят в этом сезоне из РПЛ. По очкам там небольшой совсем отрыв», - цитирует спортсмена «Чемпионат».

Футболист также выразил абсолютную уверенность в том, что этот небольшой разрыв, о котором он сказал немногим ранее, точно можно будет отыграть во второй половине сезона чемпионата России.

Каждый игрок «Химок» сделает всё возможное и невозможное для того, чтобы клуб из Московской области не покинул элитную лигу российского футбола, заключил Митрюшкин.