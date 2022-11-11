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В «Химках» прокомментировали информацию о продаже 10 футболистов

11 Ноября 2022 • 19:58 Комментировать
Химки
...
Сочи
13.11 16:30

Пресс-атташе «Химок» Илья Кузнецов ответил на вопрос, действительно ли подмосковный клуб хочет продать 10 футболистов. Ранее сообщалось, что «Химки» планируют устроить большую распродажу игроков в предстоящее трансферное окно.

«Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется», — заявил Кузнецов «Спорт-Экспрессу».

Подопечные Спартака Гогниева занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 16 туров. Отметим, что в прошлой игре «Химкам» удалось прервать 15-ти матчевую безвыигрышную серию.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Илья Кузнецов
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