В «Химках» прокомментировали информацию о продаже 10 футболистов

Пресс-атташе «Химок» Илья Кузнецов ответил на вопрос, действительно ли подмосковный клуб хочет продать 10 футболистов. Ранее сообщалось, что «Химки» планируют устроить большую распродажу игроков в предстоящее трансферное окно.

«Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется», — заявил Кузнецов «Спорт-Экспрессу».

Подопечные Спартака Гогниева занимают предпоследнее (15) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков после 16 туров. Отметим, что в прошлой игре «Химкам» удалось прервать 15-ти матчевую безвыигрышную серию.