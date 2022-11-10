РФС провёл экологическую акцию в рамках открытия соревнований людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ

Российский футбольный союз провёл экологическую акцию в рамках открытия финального этапа соревнований по футболу людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Рядом с местом проведения соревнований на федеральной территории «Сириус» была создана аллея, состоящая из десяти хвойных деревьев - сосен. Возле них были установлены памятные таблички с автографами участников акции, среди которых чемпион Англии в составе лондонского «Челси» Алексей Смертин и генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко.

Сам турнир стал первым в мире, объединившим футболистов шести категорий инвалидности – в нём примут участие 600 человек из 26 регионов России.