Николич не ведёт переговоры с «Сочи»

Деян Йоксимович, агент тренера Марко Николича, ответил на вопрос о возможном назначении своего клиента в «Сочи».

«Николич на посту главного тренера «Сочи» — это выдумки какого-то журналиста. Специалист не ведет переговоры с клубом», — приводит слова Йоксимовича Sport 24.

Напомним, 43-летний специалист возглавлял «Локомотив» с июня 2020 по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателями Кубка России.

Ранее в СМИ сообщалось, что Николич главный претендент на пост главного тренера «Сочи». При этом агент сербского тренера заявлял, что Николич любит Россию и не против возвращения в страну.