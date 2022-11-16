Агент рассказал, что изменил Точилин в «Сочи»

Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы трёх игроков «Сочи» — Ивана Миладиновича, Николая Заболотного и Никиты Бурмистрова, высказался о главном тренере «южан» Александре Точилине.

Агент подметил, что Точилину удалось создать благоприятную атмосферу в команде, благодаря которой сочинцы начали добиваться результатов. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что предыдущий наставник «южан» Вадим Гаранин был отправлен в отставку, после чего коллективом стал руководить Точилин.

«Будь ты в своих снах хоть Гасперини, хоть Гвардиолой, но если у тебя нет элементарных психологических качеств, если ты не можешь общаться с коллективом, то ты обречён. И именно ситуация с «Сочи» сейчас это ярко показывает», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

Агент также выразил надежду на то, Точилину позволят провести зимние сборы, несмотря на имеющиеся слухи о приходе нового главного тренера.

После 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.