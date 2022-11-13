​Глушаков не попал в заявку «Химок» на матч с «Сочи»

В одном из воскресных матчей Российской премьер-лиги будут играть «Химки» и «Сочи». Полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков не попал в заявку на эту игру.

Отметим, что прошлую игру против «Оренбурга» Глушаков пропустил из-за повреждения. А в позапрошлом матче против «Динамо» полузащитник был заменён ещё по ходу первого тайма, поскольку Спартаку Гогниеву не понравилась его игра.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Химки» зимой хотят расстаться с Денисом Глушаковым.

Матч между «Химками» и «Сочи» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.