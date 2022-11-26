Защитник «Сочи» Макарчук недоволен первой частью сезона РПЛ

Защитник «Сочи» Артём Макарчук подвёл итоги первой части текущего сезона РПЛ.

По мнению 27-летнего футболиста, стартовый отрезок чемпионата прошёл для «Сочи» не самым лучшим образом, поскольку команде не удалось сохранить темп, заданный в первых турах сезона.

«Стартовые четыре или пять туров были неплохие, но потом начали проигрывать, играть вничью и опустились в таблице. Сейчас чуть поправили ситуацию», — цитирует Макарчука официальный сайт «Сочи».

После 17 туров сочинцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Сам Макарчук провёл в нынешнем сезоне 21 матч, отметившись пятью результативными передачами.