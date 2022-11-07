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Сербский журналист – о назначении Николича в «Сочи»: «Думаю, это нереально» эксклюзив

07 Ноября 2022 • 23:00 Комментировать (1)
Химки
...
Сочи
13.11 16:30

Журналист из Сербии Деян Недейкович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о возможном назначении Марко Николича на пост наставника «Сочи».

«В Сербии писали о том, что «Сочи» интересовался возможностью пригласить Николича, но, думаю, это нереально. Мой коллега общался с ним неделю назад – Марко готов к работе и ждет хорошее предложение. Он никуда не спешит и хочет работать в клубе, который играет в еврокубках. Для него это самое главное, поэтому он отказывался от работы за этот год, хотя предложения у него были, в том числе и из России.

Марко мечтает поработать в Серии А – это его большая мечта, и он будет выбирать новый клуб, чтобы оказаться там – если не сейчас, то в будущем. Из команды, которая не играет в еврокубках, попасть в Италию сложно».

«Значит, у клуба из России совсем нет шансов его пригласить?»

«Николич хорошо поработал в России, его там помнят, он востребован в вашей стране, но мне сложно представить такое предложение, на которое он согласится сейчас. Он и его представители сейчас думают другом».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Марко Николич
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ХИМКИ СОЧИ
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Комментарии (1)
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weskmype
07 Ноября 2022 в 23:58
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