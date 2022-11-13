Тренер «Химок» Джиоев: «Завершаем чемпионат дома, хочется выиграть, поэтому только победа»

Тренер «Химок» Георгий Джиоев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Смотря на состав, у меня первый вопрос: Зуев и Боженов в старте, каждый из них может целиком как закрывать всю бровку, так и играть в защите. Раскройте секрет, как это будет выглядеть?

- Зуев хорошо выглядит в нападении. На тренировках впереди хорошо выглядит, мы решили попробовать.

- То есть, Боженов будет играть ближе к обороне, а Зуев - ближе к атаке?

- Да.

- Прервалась долгая неудачная серия для команды. В прошлом домашнем матче вы победили. С каким настроем сегодня команда подходит на последний матч чемпионата после зимней паузы?

- Мы завершаем чемпионат дома, хочется выиграть, поэтому только победа.

- Это очень важная история, потому что в случае удачного результата вы перемещаетесь в зону стыковых матчей и все-таки с более позитивным настроением уйдете на зимнюю паузу?

- Если не ошибаюсь, мы даже выходим из нее. Победа, только победа.