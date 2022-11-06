Нападающий «Сочи» Джорджевич может принять участие в матче с Химками»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич ответил на вопрос о своём восстановлении после травмы. Игрок из-за повреждения не принимал участия в последних двух матчах южан.

«Чуть-чуть повредил заднюю поверхность бедра на тренировке перед «Уралом». Но к следующей игре с «Химками» должен быть готов. Надеюсь, поеду на нее» — цитирует слова Джорджевича «РБ Спорт».

В этом сезоне 28-летний нападающий принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых пока не смог отметиться результативными действиями.

«Сочи» в гостях сыграют с «Химками» в 17-м туре чемпионата России, матч состоится 13 ноября в 16:30 по мск.