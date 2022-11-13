Ломовицкий рассказал, почему не сыграет против «Сочи»

Полузащитник «Химок» Александр Ломовицкий ответил на вопрос, почему не примет участие в матче против «Сочи».

«У меня травма: небольшой надрыв приводящей мышцы. Пока лечусь — еще надо пару недель, может поменьше. К сборам буду готов», — приводит слова Ломовицкого «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний игрок принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив две голевые передачи.

«Химки» примут на своем поле «Сочи» в рамках матча 17-го тура чемпионата России, встреча состоится сегодня, 13 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.