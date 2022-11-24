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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Бердыев — опытный мастер»

24 Ноября 2022 • 20:39 Комментировать
Химки
0:2
Сочи
окончен

Бывший наставник московского «Торпедо» Александр Тарханов прокомментировал тренерские качества своего коллеги Курбана Бердыева.

«Бердыев — опытный мастер! Если всё случится, «Сочи» выбрал опытного тренера», - цитирует Тарханова «Чемпионат».

Специалист признался, что ему было бы довольно любопытно следить за успехами Бердыева в том случае, если его назначение в южный клуб на пост главного тренера всё же состоится.

Главной проблемой в данном случае эксперт назвал потенциальное взаимопонимание между тренером, руководством и футболистами.

Ранее туркменский и российский специалист покинул иранский «Трактор».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Тарханов Сочи
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