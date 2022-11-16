Игрок «Химок» Казанцев дисквалифицирован на два матча

КДК РФС принял решение дисквалифицировать хавбека подмосковных «Химок» Данила Казанцева на два матча по итогам поединка против «Сочи» (0:2) в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Об этом рапортует издание Sport24.

Напомним, что в добавленное ко второму тайму время полузащитник «Химок» совершил грубый фол на игроке южан Жоаозиньо.

В текущем розыгрыше чемпионата России Казанцев провел пять поединков, в которых не отметился голевыми действиями.

После 17 туров Премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 12 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.