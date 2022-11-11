Точилин: Нобоа не сыграет до конца календарного года

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что полузащитник Кристиан Нобоа не примет участие в оставшихся матчах до конца года.

«К сожалению, он, наверное, уже не сыграет до конца этой части чемпионата, не успеет восстановиться. Для нас это большая потеря», — цитирует слова Точилина «Матч ТВ».

Тренер отметил, что у команды есть футболисты, которые в предстоящих встречах могут проявить свои лидерские качества.

В текущем сезоне 37-летний хавбек принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и сделал одну результативную передачу.

В игре 17-го тура чемпионата России «Сочи» в гостях сыграет с «Химками», матч состоится 13 ноября в 16:30 по мск.