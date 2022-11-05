Агент Синьков: Отсутствие Гаранина никто не заметил, командой руководит Точилин

Антон Синьков, агент нескольких игроков «Сочи», ответил на вопрос об отсутствии Вадима Гаранина в клубе.

«Гаранина три дня не видели. Игрой команды руководил Точилин, помогал ему Бородин. И вообще, отсутствие Гаранина не заметил никто — ни футболисты, ни болельщики на трибунах», — приводит слова Синькова «РБ Спорт».

Ранее руководство «Сочи» заявило, что у Гаранина проблемы со здоровьем, поэтому он не присутствует на тренировках команды, но позже игроки южан сообщили, что им представили Александра Точилина полноценным главным тренером. Отметим, что некоторые футболисты рассказали о запрете от боссов комментировать ситуацию с Гараниным.