Агент Волкова не исключил уход игрока из «Химок»

Виталий Леденёв, агент защитника «Химок» Захара Волкова, отреагировал на информацию о трансферных планах подмосковного клуба. Ранее сообщалось, что «Химки» планируют выставить на продажу сразу 10 игроков.

«Захар об этом ничего не слышал и в команде нет таких разговоров. По поводу останется или уйдет, пока ничего не ясно», — сказал Леденёв «РБ Спорту».

Стоит отметить, что представитель химчан опроверг информацию о массовой распродаже футболистов в предстоящее трансферное окно.

В этом сезоне 25-летний защитник принял участие в 11 играх во всех турнирах и получил четыре желтые карточки.