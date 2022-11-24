Курбан Бердыев покинул иранский «Трактор». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«В последние дни поднимался вопрос о моём возвращении в российский футбол, немногим позже переговоры стали более серьёзными. Поэтому сегодня я обратился к руководству клуба с просьбой об уходе из «Трактора», - цитирует Бердыева сайт иранского клуба.

Дополнительно сообщается, что игроки выразили свою благодарность туркменскому и российскому специалисту за вклад в развитие клуба и футболистов.

В России интерес к Бердыеву есть со стороны «Сочи». Ранее тренер работал в российских клубах «Рубин» и «Ростов».