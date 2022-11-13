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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терехов — об игре с «Химками»: «Мы полностью контролировали матч»

13 Ноября 2022 • 19:30 Комментировать
Химки
0:2
Сочи
окончен

Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался после матча с «Химками». Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги завершилась победой южан со счетом 2:0.

«Игра не показалась сложной. Мы полностью контролировали матч. Придерживались своего плана: встречали в среднем блоке, использовали ошибки «Химок», — передаёт слова Терехова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет три результативные передачи.

После 17 туров «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 25 набранных очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов Сочи
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