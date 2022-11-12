Камышев прокомментировал слухи о распродаже в «Химках»

Полузащитник «Химок» Илья Камышев высказался о своём возможном уходе из подмосковного клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Химки» планируют устроить массовую распродажу, в ходе которой команду могут покинуть такие игроки, как Илья Кухарчук и Денис Глушаков.

«Я ничего не знаю. Не слышал, что кто-то хочет кого-то продать. Моё будущее? Пока никаких новостей», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Камышев провёл за «Химки» 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение хавбека с «красно-чёрными» рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тысяч евро.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 16 турах. Свой следующий матч команда Спартака Гогниева проведёт 13 ноября против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.