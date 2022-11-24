Рианчо готов присоединиться к Бердыеву в «Сочи»

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о возможном назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

Напомним, что ранее испанец уже работал с прославленным специалистом в «Рубине» с 2009 по 2014 год.

Рианчо поддержал возможное назначение Бердыева в «Сочи», а также признался, что готов поработать вместе с ним в новой команде.

«Я его друг, а друзья всегда вместе, если один из них необходим другому», — цитирует Рианчо РИА Новости.

В настоящий момент 70-летний Бердыев возглавляет иранский «Трактор». Наибольшую известность он обрёл благодаря своей работе в «Ростове» и «Рубине». Вместе с казанской командой специалист дважды выигрывал чемпионат России.