У «Сочи» не получается убедить Николича

«Сочи» пока не может договориться с Марко Николичем, который является главным кандидатом на пост наставника команды.

По сведениям «РБ Спорта», сербский специалист хочет продолжить свою карьеру в европейской топ-лиге, но ранее агент тренера не исключил возможное назначение Николича в «Сочи».

Стоит отметить, что руководство южан до сих пор официально не объявляло об увольнении Вадима Гаранина, кроме этого, тренер присутствовал на матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1), он находился в специальной ложе.

Ранее сообщалось, что «Сочи» может оставить Александра Точилина на посту главного тренера в том случае, если у клуба не получится договориться ни с одним кандидатом.