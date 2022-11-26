Сёмин — о Бердыеве: «Решение «Сочи» взять хорошего тренера, наверное, правильное»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

Сёмин выразил уверенность, что 70-летний специалист сумеет наладить игру сочинцев после первой части текущего сезона. Напомним, что после 17 туров РПЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

«То, что Бердыев вернулся в российский чемпионат, это уже большой плюс, потому что он тренер высокой квалификации. Решение «Сочи» взять хорошего тренера, наверное, правильное», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до «Сочи» Бердыев возглавлял иранский «Трактор». Ранее он также работал в «Ростове» и «Рубине». Вместе с казанской командой специалист дважды выигрывал чемпионат России и столько же раз становился обладателем Суперкубка страны.