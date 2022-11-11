​«Химки» хотят избавиться от Глушакова и ряда других игроков

«Химки» планируют устроить серьёзную распродажу в зимнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», в списке «на выход» находятся Денис Глушаков, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук и ряд других игроков.

Отмечается, что некоторые футболисты «Химок» могут оказаться в «Торпедо», отправившись к своему бывшему тренеру Андрею Талалаеву.

Напомним, что на прошлой неделе «Химки» отпраздновали первую победу с 7 августа. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч чемпионата России «Химки» проведут 13 ноября – против «Сочи» на своём поле.