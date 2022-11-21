Кафанов: «Про Бердыева вообще ничего не слышал»

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов высказался касательно слухов о назначении Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Про Бердыева вообще ничего не слышал, не могу подтвердить», - приводит слова Кафанова Sport24.

Специалист связал отсутствие какого-либо комментария по этому поводу со своей стороны с выездными матчами сборной России, на которых, естественно, присутствовал и он, в которых наша команда дважды сыграла в нулевую ничью – сперва с Таджикистаном, затем с Узбекистаном.

По поводу потенциального прихода в штаб Бердыева Кафанов также говорить не стал, предпочтя этому разговоры именно о сборной страны.