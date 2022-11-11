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Кухарчук: Меня выставили на трансфер? Я ничего не знаю

11 Ноября 2022 • 18:26 Комментировать
Химки
...
Сочи
13.11 16:30

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук отреагировал на информации о том, что клуб намерен его продать этой зимой. Ранее появилась информация, что подмосковная команда выставила на трансфер сразу 10 игроков, в число которых попал Кухарчук.

«Я ничего не знаю. Сейчас сижу за рулем, мне приходят СМС. Понимаю, что что-то случилось. Но не пойму, откуда берется такая информация. Со мной об этом никто не говорил», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

Футболист заявил, что у него нет никакого конфликта с тренерским штабом и руководством команды, но в «Химках» всегда происходит что-то интересное.

В этом сезоне 32-летний вингер провел 10 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Илья Кухарчук
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ХИМКИ СОЧИ
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