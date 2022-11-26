Курбан Бердыев официально стал главным тренером «Сочи». Это назначение подтвердил президент клуба РПЛ Борис Ротенберг.

«Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет на данном этапе развития клуба. А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее», — заявил руководитель «Сочи» в интервью Нобелю Арустамяну.

Также Ротенберг подтвердил, что контракт с известным специалистом рассчитан на два с половиной года. По мнению президента, опыт Бердыева поможет клубу в построении академии и в развитии коллектива в целом.

Напомним, что после первой части сезона Российской премьер-лиги «Сочи» находится на девятой строчке.