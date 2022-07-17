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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: Комличенко постарается помочь «Ростову» обыграть «Динамо»

17 Июля 2022 • 14:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
Через 3 ч. 44 мин.

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал, что он ждёт от матча первого тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Ожидаю интересной, красивой игры со стороны «Динамо». Побольше голов, главное, чтобы без травм. Тем более и «Ростов», и «Динамо» — играющие команды», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Специалист считает, что новый нападающий «Ростова» Николай Комличенко выйдет с хорошим настроем, он постарается отметиться забитым мячом.

В текущее трансферное окно 27-летний Комличенко перешел в ростовский клуб из «Динамо». По информации transfermarkt стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Игорь Колыванов Николай Комличенко
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