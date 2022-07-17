Колыванов: Комличенко постарается помочь «Ростову» обыграть «Динамо»

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов рассказал, что он ждёт от матча первого тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

«Ожидаю интересной, красивой игры со стороны «Динамо». Побольше голов, главное, чтобы без травм. Тем более и «Ростов», и «Динамо» — играющие команды», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Специалист считает, что новый нападающий «Ростова» Николай Комличенко выйдет с хорошим настроем, он постарается отметиться забитым мячом.

В текущее трансферное окно 27-летний Комличенко перешел в ростовский клуб из «Динамо». По информации transfermarkt стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.