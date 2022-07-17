Йоканович: Я слишком спокойный на бровке? Это лишь ваше восприятие

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (1:1) дал комментарий по темпераменту.

- Показалось, что на бровке вы были слишком спокойны. Вы всегда такой, или это влияние первого матча?

- Я тренирую много лет. Я уже прошел много игр, побед и поражений. Я стараюсь поддерживать своих игроков и быть рядом с ними. Если вы меня видели таким, то это лишь ваше восприятие. Я стараюсь давать установки команде и быть с ней», - передает слова Йокановича корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Напомним, что на тренерском мостике «Динамо» Йоканович сменил Сандро Шварца, который также не отличался буйным темпераментом.