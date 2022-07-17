У Карпина нет конкретных пожеланий по возможным новичкам «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) дал комментарий по потенциальным новичкам своей команды.

- Нужны ли «Ростову» сейчас усиления? И есть ли фамилии на усиления?

- Фамилий нет. Любой тренер хочет усилений, хочет видеть команду лучше. Если будут финансовые возможности, то почему бы нет?» - передает слова Карпина корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

Отметим, что в составе ростовчан нет легионеров, но и без иностранных футболистов коллектив Валерия Карпина добивается результата.