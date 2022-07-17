​«Динамо» и «Ростов» выбрали составы на очный матч

В воскресенье вечером в стартовом туре Российской премьер-лиги сыграют «Динамо» и «Ростов». Пожалуй, это самое интригующее противостояние всего первого тура.

Наставник «Динамо» Славиша Йоканович принял решение включить в стартовый состав таких футболистов: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Варела, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Смолов, Грулёв.

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих игроков: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Стартовый свисток в матче «Динамо» - «Ростов» прозвучит в восемь часов вечера по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.