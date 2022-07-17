Комличенко забил бывшим и не отпраздновал: «Ростов» отвозил «Динамо» в гостях, но довольствовался лишь ничьей

Бронзовый призёр предыдущего чемпионата России «Динамо» играло в первом туре нового сезона с серебряным призёром-2015/2016 «Ростовом».

В прошлом сезоне «Динамо» и «Ростов» также встречались в первом туре, только в городе на Дону. Тогда на фоне информации о назначении Валерия Карпина в сборную России ростовчане потерпели поражение со счётом 0:2, а «Динамо» начало свой путь к тому, чтобы в середине сезона быть главным преследователем «Зенита». Но весну «бело-голубые» провели откровенно плохо – и чемпионат завалили, и Кубок не выиграли, хотя имели прекрасный шанс это сделать.

Теперь у «Динамо» открывается новая страница в истории. Сандро Шварц уехал в Германию, и главным тренером «бело-голубых» стал Славиша Йоканович. Пока рано говорить, что «Зенит» ослабел, основываясь на ничьей питерцев с «Химками», но победа над «Ростовом» позволяла бы динамовцам обойти зенитовцев в турнирной таблице. К слову, в прошлом сезоне такая диспозиция в табели о рангах складывалась по итогам полных туров лишь однажды – по итогам пятого.

Ожидавшие от «Динамо» игры в формате лучших образцов прошлой осени не нашли подтверждения своим предположениям. Наоборот, это «Ростов» отрезками возил «бело-голубых» в первом тайме. Так что счёт к перерыву не совсем отображал происходившее на поле. Хозяева вели с минимальным преимуществом благодаря голу Грулёва, забитому на шестнадцатой минуте (1:0). Смолов не поленился пойти в дриблинг и выкатить ему прострел на гол.

У «Ростова» первый момент был на шестой минуте. Чернов перспективно пробил с левого полуфланга, но Шунин вовремя сократил угол и отразил удар. После отметки в получас игры Сильянов здорово проникающим пасом вывел открывшегося Глебова, однако Шунин потащил и его попытку, и добивание Комличенко. Кстати, у Комличенко был особый настрой, ведь до «Ростова» он играл за «Динамо», где ему не очень доверяли. Конец первого тайма прошёл для хозяев спокойно, ростовчане взяли паузу.

Активно проведя старт второй половины матча, динамовцы разок протестировали каркас ворот. Захарян подал угловой справа, а Грулёв головой переправил мяч в дальнюю штангу. На 57-й минуте Макаров реально простил визитёров, пульнув левее створа мяч, пришедший к нему с левого фланга. За нереализацию вновь подсевшие к своим воротам динамовцы поплатились спустя десять минут. Подача Уткина со штрафного нашла голову Комличенко, кивнувшего мяч в правый угол (1:1). Из уважения к своему бывшему клубу Николай не стал праздновать этот гол.

«Ростов» владел мячом в два раза больше динамовцев, никак не проявлявших свой хозяйский статус. Тугарев и Комличенко могли и должны были выводить гостей вперёд, но пожалели «бело-голубых». Щетинин с накидки Тугарева также ахнул выше створа. Голенков, выйдя на замену, выпрыгнул на подаче углового и послал мяч в перекладину рядом с крестовиной. Самая концовка острой не выдалась. В конце компенсированного времени Захарян был заменён из-за травмы.

В общем, во втором тайме «Ростов» возил «Динамо» по полю даже сильнее, чем до перерыва, и имел несколько осязаемых моментов, чтобы склонить чашу весов в свою сторону. Дончане заслужили победу на «ВТБ Арене», однако в отсутствии оной могут сетовать только на самих себя. Помнится, Карпин ещё в «Спартаке» часто говорил о реализации. Именно её не хватило ростовчанам конкретно в этом матче для набора трёх очков. А «Динамо», возможно, оказалось недостаточно готово физически к первому официальному матчу второго полугодия.

Кирилл Иванцов