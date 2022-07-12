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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин назвал катастрофой создание Кубка РПЛ в нынешней ситуации

12 Июля 2022 • 21:18 Комментировать
Динамо Москва
...
Ростов
17.07 20:00

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал введение Кубка Российской премьер-лиги.

«С точки зрения переездов команд, у которых закрыт аэропорт — мы, «Краснодар», «Факел», «Оренбург» — это катастрофа», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Тренер заявил, что если матчи будут проходить посередине недели, то тренировочного процесса вообще не будет. Конечно, нужно увеличивать количество матчей, но нужно делать так, чтобы игры посередине недели были не каждый раз. Есть еще момент про деньги, может быть так, что «Ростов» потратит на переезды все, что получит от этого турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел Краснодар Валерий Карпин Оренбург Кубок РПЛ
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