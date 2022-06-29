Шунич: «Надеюсь, Йоканович оправдает ожидания в год столетия «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Тони Шунич поделился мнением о новом главном тренере московской команды Славише Йокановиче.

«Я, к сожалению, не знаком лично со Славишей, но очень рад, что «Динамо» сотрудничает с балканцами. Надеюсь, он оправдает ожидания, которые в год столетия клуба очень высокие», — приводит слова Шунича Metaratings.

Напомним, Йоканович сменил на этом посту немецкого специалиста Сандро Шварца, который в прошлом сезоне вывел «бело-голубых» в финал Кубка России, а также добыл бронзовые медали чемпионата России.

Ранее серб работал в ряде английских клубов, а также в чемпионатах Испании, Израиля, Катара и Сербии.