Прохин: «Могли выиграть»

«Ростов» начал сезон в российской Премьер-лиге с ничьей в гостевом матче против московского «Динамо», по ходу игры команде пришлось отыгрываться. Но, несмотря на это, защитник команды Данила Прохин считает, что «Ростов» вполне мог бы и победить.

Помешало известное обстоятельство - проблемы с реализацией голевых моментов, посетовал Прохин.

- Для победы не хватило реализации моментов, потому что мы создали их намного больше, чем «Динамо». Оставалось только реализовать, и мы бы выиграли, - цитирует футболиста ТАСС.

В следующем туре «Ростов» снова сыграет в Москве, но уже с «Локомотивом», игра состоится 24 июля.