В «Динамо» высказались о будущем Шиманьски

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал текущую ситуацию с полузащитником команды Себастьяном Шиманьски.

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем иностранным футболистам и тренерам, работающим в РПЛ, приостановить свои контракты с российскими клубами до лета следующего года.

«Шиманьски сейчас отдыхает. У Себастьяна действующий контракт с «Динамо» до 2026 года. Он является нашим игроком до того момента, когда либо расторгает контракт, либо происходит трансфер футболиста в другой клуб», — приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

Ранее польский хавбек объявил о своём уходе из клуба, но позже стало известно, что Шиманьски может остаться в «Динамо».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл в составе «бело-голубых» 31 матч, забив шесть голов и отдав девять результативных передач.