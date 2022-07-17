Йоканович: «В этом сезоне мы не можем рассчитывать на Шиманьски»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (1:1) ответил на вопросы по Себастиану Шиманьски и Николаю Комличенко.
- Вы ещё рассчитываете на Себастиана Шиманьски?
- Сейчас он не работает с нами. Я полагаю, что в этом сезоне мы не можем на него рассчитывать.
- Обидно, наверное, получать гол от Комличенко, игрока, которым вы неделю назад ещё работали. Можно ли было оттянуть этот трансфер до этой игры?
- Да, конечно.
- Почему не сделали этого?
- Я не знаю, - передает слова Йокановича корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.