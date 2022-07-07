Силкин — о возможном уходе Бальбуэна: «От немотивированных иностранцев надо избавляться»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о возможном уходе из команды защитника «бело-голубых» Фабиана Бальбуэна.

Специалист считает, что уход парагвайца не станет серьёзной потерей для «бело-голубых», так как, по мнению Силкина, необходимо давать шанс молодым, избавляясь от немотивированных иностранцев.

«Я думаю, это шантаж чтобы повысить зарплату Фабиану. Я всё равно считаю, что нужно давать шанс молодым и их наигрывать», — приводит слова Силкина Metaratings.

В минувшем сезоне 30-летний Бальбуэна провёл в составе «Динамо» 31 матч, забив три гола и отдав одну результативную передачу.